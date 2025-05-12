الداخلية تغلق 149 محلًا مخالفًا لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الصدد.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن غلق 149 محلًا تجاريًا لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة.

وقد تم تحرير المخالفات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لضبط الشارع المصري، وتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالحفاظ على موارد الطاقة.