إعلان

ضبط تجار مخدرات وأسلحة نارية في حملات أمنية موسعة بأسوان ودمياط

12:32 م الإثنين 12 مايو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط العناصر الإجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، وذلك في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظتي أسوان ودمياط.

مديرية أمن أسوان:

أسفرت الحملة عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 4 كيلوجرامات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو، بحوزة 5 متهمين، اثنان منهم من أصحاب المعلومات الجنائية.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت: بندقية آلية، و4 فرد محلي، وخزينة آلية، وعدد من الطلقات.

ونفّذت الحملة أيضًا 726 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

نجحت القوات في ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، وأكثر من 8 كيلوجرامات من البانجو، و6 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، بحوزة 4 متهمين جميعهم مسجلون جنائيًا.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري (فرد محلي) وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإجرامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حملة امنية الأسلحة النارية مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- لماذا حددت "البترول" قيمة تعويض طلمبة البنزين بـ2000 جنيه؟
بعد الهبوط الكبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يقلص خسائره بحلول التعاملات المسائية