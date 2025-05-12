ضبط تجار مخدرات وأسلحة نارية في حملات أمنية موسعة بأسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط العناصر الإجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، وذلك في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظتي أسوان ودمياط.

مديرية أمن أسوان:

أسفرت الحملة عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 4 كيلوجرامات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو، بحوزة 5 متهمين، اثنان منهم من أصحاب المعلومات الجنائية.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت: بندقية آلية، و4 فرد محلي، وخزينة آلية، وعدد من الطلقات.

ونفّذت الحملة أيضًا 726 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

نجحت القوات في ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، وأكثر من 8 كيلوجرامات من البانجو، و6 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، بحوزة 4 متهمين جميعهم مسجلون جنائيًا.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري (فرد محلي) وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإجرامية.