إصابة طالبين وسيدة وحفيدتها في انفجار أسطوانة بوتاجاز أمام مدرسة بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

أصيب طالبان وسيدة وحفيدتها في انفجار أسطوانة بوتاجاز أمام مدرسة إعدادية بكرداسة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور مركز كرداسة إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بالقرب من المدافن.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز لدى أحد الباعة الجائلين أمام مدرسة، مما أسفر عن إصابة طالبين اثنين وسيدة وحفيدتها.

المصابون الأربعة نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.