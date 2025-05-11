النار طالت الكل.. تفاصيل مشاجرة عنيفة في منشأة القناطر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة مشاجرة نشبت بين طرفين بقرية بهرمس التابعة لمركز منشأة القناطر، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص إثر تجدد خلافات قديمة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بحروق في الذراعين والبطن، من بينهم مسن يدعى "محارب. ر" يبلغ من العمر 60 عاماً، و"حمدي. ح" 44 عاماً، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابساتها.