غلق محور التسعين الشمالي بالكامل لمدة 20 يومًا بدءًا من الخميس

كتب - رمضان يونس:

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة تنفيذ خطة مرورية لتخفيف الزحام وتيسير الحركة، تزامنًا مع انطلاق أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي بدءًا من طريق السويس وحتى تقاطع محور مصطفى خليل في الاتجاهين، وكذلك تقاطع محور مصطفى خليل مع محور السادات.

وتضمن المخطط غلقًا كليًا لمحور التسعين الشمالي بمناطق الأعمال اعتبارًا من الخميس 1 مايو 2025، ولمدة 20 يومًا، مع تنفيذ تحويلات مرورية محددة لتسيير حركة المركبات.

وشملت التحويلات المرورية التالي:

القادم من محور محمد نجيب باتجاه طريق السويس، يسلك التحويلة من المأوى الدوراني قبل كوبري تقاطع محور السادات.

المتجه إلى محور السادات يسلك يمينًا إلى طريق الخدمة عبر فتحة مستحدثة، ثم يخرج إلى محور النصر، فالدوران والعودة إلى مطلع كوبري السادات.

القادم من ميدان جيبوتي عبر محور النصر، والمتجه إلى التسعين الشمالي باتجاه طريق السويس، يسلك كوبري تقاطع محور السادات، ثم يمينًا إلى الشارع المجاور لـ"كايرو بيزنس" باتجاه طريق السويس.

القادم من طريق السويس باتجاه محور محمد نجيب يسلك التحويلة من المأوى الدوراني قبل كوبري محور السادات.

المتجه إلى محور النصر من ذات الاتجاه، يسلك يمينًا إلى محور السادات ثم يدور من ميدان "ماونتن فيو" عائدًا إلى كوبري السادات.

المتجه إلى طريق السويس من منطقة الأعمال يسلك يسارًا إلى المأوى الدوراني قبل محطة وقود "IGC GAS"، ثم يمينًا بعكس اتجاه السير مؤقتًا عبر مسار مؤمّن بحواجز "نيوجيرسي"، وصولًا لطريق السويس.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة نشر خدماتها بالمنطقة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لتأمين منطقة الأعمال ووضع اللافتات والإرشادات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.