إعلان

"منشور قلب السوشيال".. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة عين شمس

02:16 م الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المتهمين
  • عرض 3 صورة
    المتهمين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم اختطاف فتاة على يد صديقتها في القاهرة، والعثور عليها لاحقًا بآثار ضرب وتخدير في الجيزة، حيث تبيّن أن الادعاء لا أساس له من الصحة.

بدأت الواقعة يوم 27 أبريل الجاري، عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بغياب نجلتها منذ يوم 25 من الشهر نفسه، دون أن تتهم أحدًا أو تشتبه في وجود شبهة جنائية وراء اختفائها.

وبعد انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي تعرض الفتاة للاختطاف والاعتداء، استُدعيت الأم مرة أخرى، وظهرت برفقة ابنتها التي أُبلغ عن غيابها. وبسؤال الفتاة، نفت تمامًا صحة ما تردد، وأكدت أنها تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية، وكانت تقيم مع إحدى صديقاتها خلال فترة غيابها.

تمكّنت أجهزة الأمن من تحديد ناشرة المنشور الكاذب، وتبيّن أنها إحدى قريبات الفتاة وتقيم بمحافظة القليوبية. وبضبطها، أقرت بأنها نشرت تلك المعلومات للإسراع في عودة الفتاة إلى منزلها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لنشرها ادعاءات كاذبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختطاف فتاة عين شمس مواقع التواصل الاجتماعي الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي| الأرصاد تحذر من الأتربة والرمال غدًا - خريطة المناطق المتأثرة
إسرائيل تعتقل 18 مشتبه به في حرائق القدس