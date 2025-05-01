"منشور قلب السوشيال".. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة عين شمس

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم اختطاف فتاة على يد صديقتها في القاهرة، والعثور عليها لاحقًا بآثار ضرب وتخدير في الجيزة، حيث تبيّن أن الادعاء لا أساس له من الصحة.

بدأت الواقعة يوم 27 أبريل الجاري، عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بغياب نجلتها منذ يوم 25 من الشهر نفسه، دون أن تتهم أحدًا أو تشتبه في وجود شبهة جنائية وراء اختفائها.

وبعد انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي تعرض الفتاة للاختطاف والاعتداء، استُدعيت الأم مرة أخرى، وظهرت برفقة ابنتها التي أُبلغ عن غيابها. وبسؤال الفتاة، نفت تمامًا صحة ما تردد، وأكدت أنها تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية، وكانت تقيم مع إحدى صديقاتها خلال فترة غيابها.

تمكّنت أجهزة الأمن من تحديد ناشرة المنشور الكاذب، وتبيّن أنها إحدى قريبات الفتاة وتقيم بمحافظة القليوبية. وبضبطها، أقرت بأنها نشرت تلك المعلومات للإسراع في عودة الفتاة إلى منزلها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لنشرها ادعاءات كاذبة.