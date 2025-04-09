سرقا 800 ألف جنيه من شركة.. حبس مسجلين خطر 3 سنوات في العجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عبدالرحمن أشرف، بحبس متهمين مسجلين خطر لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامهما بسرقة 800 ألف جنيه من داخل مقر شركة بمنطقة العجوزة، في جريمة وقعت آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيسي توجه لإحدى عيادات العيون لتوقيع الكشف الطبي، وأثناء مغادرته العقار، لمح باب شقة تعمل كمقر شركة مفتوحًا، ولاحظ وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بحصر مبالغ مالية كبيرة بداخلها.

وبحسب التحقيقات، أخبر المتهم صديقه – مسجل خطر أيضًا – بعزمه على سرقة المقر، واستجاب الأخير لخطة التنفيذ، وحددا معًا توقيت تنفيذ الجريمة في "يوم الوقفة"، مستغلين انشغال الأهالي بموائد الإفطار، وإغلاق الشركة لعطلة العيد.

وتسلل المتهمان إلى مقر الشركة وقت أذان المغرب، وتمكنا من كسر الباب، وسرقة جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، ثم كسر الخزينة وسرقة مبلغ 800 ألف جنيه بالإضافة إلى شيكات وأوراق مهمة، قبل أن يلوذا بالفرار.

وخلال ساعات من ارتكاب الجريمة، تمكنت مباحث العجوزة من ضبط المتهمين والمضبوطات بحوزتهما، بعد تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وتم عرضهما على النيابة العامة، التي أحالتهما إلى محاكمة عاجلة، وانتهت المحكمة إلى قرارها بحبسهما ثلاث سنوات.