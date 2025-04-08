تديره سيدة.. تفاصيل ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالمعادي

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المديرة المسؤولة عن كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في عدد من المجالات، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الحصول على فرص عمل، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المديرة المسؤولة، وعُثر بداخل الكيان على عدد (103) شهادة وهمية منسوبة للكيان، بالإضافة إلى استمارات تسجيل.

وبمواجهتها، أقرت بأنها المديرة المسؤولة عن الكيان، وارتكبت المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالكة الكيان، بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.