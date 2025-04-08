حملة أمنية مكبرة بأسيوط.. سقوط 27 مروجًا للمخدرات و99 متهمًا بحيازة أسلحة

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 26 قضية جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط قرابة 8 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، قرابة 3 كيلو جرامات من مخدر الشابو، أكثر من كيلو جرام من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الهيدرو، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 27 متهمًا، من بينهم 19 لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 99 قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، حيث تم ضبط 18 بندقية آلية، 49 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 37 فردًا محليًا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 99 متهمًا، من بينهم 33 لهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ 529 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لتولي التحقيقات.