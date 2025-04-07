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السوشيال ميديا تقود الشرطة لتجار سلاح أبيض في الشرقية والجيزة

08:45 م الإثنين 07 أبريل 2025

المتهمون الأربعة والمضبوطات

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمنا الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحتين 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى الشرقية والجيزة.

عثر بحوزتهم على 1172 قطعة سلاح أبيض، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وهاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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