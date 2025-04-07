رفض دعوى استرداد مستحقات مالية لطبيبة الشيخ زايد في نزاع مع أهل زوجها

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة الجنح المختصة، بعدم قبول الدعوى المقامة من طبيبة الشيخ زايد، الدكتورة إنجي الغمراوي، لاسترداد مستحقات مالية من أهل زوجها الراحل، والمتعلقة بعقد تقسيم تركة زوجها المتوفى.

وكانت الدكتورة إنجي قد حررت بلاغًا ضد أهل زوجها، تتهمهم بالتعدي عليها بالضرب والسب، ومحاولة طردها من منزلها في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، عقب وفاة زوجها. وأوضحت الزوجة في المحضر أنها تزوجت في عام 2021 ورزقت بمولود من زوجها، الذي توفي بعد أربعة أشهر من ولادة طفلهما.

وأضافت أنه بعد وفاة زوجها، بدأت الأسرة في محاولات طردها من منزلها، الذي كانت تقيم فيه مع طفلها، بالإضافة إلى تعرضها للتعدي عليها من قبل أفراد الأسرة.

يذكر أن القضية تتعلق بنزاع بين الزوجة وأهل زوجها على التركة وحقوق المستحقات المالية.