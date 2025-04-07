إعلان

رفض دعوى استرداد مستحقات مالية لطبيبة الشيخ زايد في نزاع مع أهل زوجها

01:38 م الإثنين 07 أبريل 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة الجنح المختصة، بعدم قبول الدعوى المقامة من طبيبة الشيخ زايد، الدكتورة إنجي الغمراوي، لاسترداد مستحقات مالية من أهل زوجها الراحل، والمتعلقة بعقد تقسيم تركة زوجها المتوفى.

وكانت الدكتورة إنجي قد حررت بلاغًا ضد أهل زوجها، تتهمهم بالتعدي عليها بالضرب والسب، ومحاولة طردها من منزلها في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، عقب وفاة زوجها. وأوضحت الزوجة في المحضر أنها تزوجت في عام 2021 ورزقت بمولود من زوجها، الذي توفي بعد أربعة أشهر من ولادة طفلهما.

وأضافت أنه بعد وفاة زوجها، بدأت الأسرة في محاولات طردها من منزلها، الذي كانت تقيم فيه مع طفلها، بالإضافة إلى تعرضها للتعدي عليها من قبل أفراد الأسرة.

يذكر أن القضية تتعلق بنزاع بين الزوجة وأهل زوجها على التركة وحقوق المستحقات المالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ زايد إنجي الغمراوي المستحقات المالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد في البنوك خلال تعاملات اليوم