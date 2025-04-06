حجز قضية مقتل شاب وإلقاء جثمانه بمنطقة جبلية في 15 مايو للنطق بالحكم

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم مدينة 15 مايو، حجز محاكمة خمسة متهمين في قضية مقتل الشاب "أحمد محمد" وإلقاء جثمانه بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو، بسبب خلافات مالية، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 9 أبريل الجاري.

وكانت النيابة العامة بحلوان قد أحالت المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 4265 كلي جنايات حلوان، بعد أن أسندت إليهم تهم القتل العمد وإخفاء الجثمان والتستر على الجريمة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول "عبد الرحمن خ." أقدم على قتل المجني عليه "أحمد محمد" عمدًا، إثر خلاف مالي بينهما، حيث أعد سلاحًا أبيض "مطواة"، وسدد به عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسد المجني عليه، مما أسفر عن وفاته في الحال، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الخامس شاركوا في إخفاء الجثة، بعد علمهم بالجريمة، حيث قاموا بلف الجثمان داخل ملاءة قماش وتثبيته بشريط لاصق، ثم نقلوه في السيارة الخاصة بالمتهم الخامس إلى منطقة جبلية خارج دائرة القسم، وتخلصوا منه دون إبلاغ الجهات المختصة أو اتخاذ أي إجراء قانوني.

كما أكدت التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامس كانا على علم مسبق بجريمة القتل، وساهما في إخفاء الأدلة ومحو آثار الجريمة، كما وفّرا وسيلة هروب للمتهم الأول، في محاولة للتستر عليه.