الداخلية تضبط مروج أسلحة بيضاء على مواقع التواصل بكوم أمبو



كتب - محمد الصاوي:



كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صور ومقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية.

وبفحص المنشورات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبيّن أنه شاب مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا عُثر على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بإنشائه الصفحة وعرض صور أسلحة بيضاء حصل عليها من الإنترنت بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.