الداخلية تضبط 1026 مخالفة في حملات موسعة بمحطات السكك الحديدية

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في تنفيذ حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية. فقد أسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها الأجهزة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط العديد من المخالفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1026 قضية متنوعة في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، بالإضافة إلى داخل القطارات. كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بضبط 1654 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الأمن العام ومكافحة مختلف أنواع الجرائم، لا سيما في المرافق العامة التي تشهد كثافة سكانية كبيرة مثل المترو والقطارات.