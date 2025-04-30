كتب - أحمد عادل:

شهدت منطقة التجمع الخامس واقعة اعتداء مثيرة، بعدما تقدّم حارس إحدى الفيلات ببلاغ لقسم الشرطة، أفاد فيه بتعرضه للضرب والتهديد باستخدام سلاح ناري من جانب شخصين، عقب اعتراضه على قيادتهما السيارة بسرعة جنونية أمام مقر عمله.

وقال الحارس في أقواله إن المتهمين أثارا ضوضاء أمام الفيلا، وعند معاتبته لهما، قام أحدهما بالتعدي عليه بالضرب، بينما أخرج الآخر سلاحًا ناريًا وأطلق أعيرة في الهواء لإرهابه، قبل أن يلوذا بالفرار من المكان.

وبعد التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، وعُثر بحوزتهما على 2 طبنجة صوت وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ، وأقرا بأن هدفهما كان ترهيب الحارس بسبب خلافات سابقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.