"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 87 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة



كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتمكنت القوات خلال 24 ساعة من ضبط 353 قضية مخدرات، و234 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 87.904 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشن قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط؛ أسفرت عن ضبط 4 قضايا جلب مخدرات، ضُبط خلالها 7 كجم حشيش، 3 كجم بانجو، كميات من مخدري الهيروين والشابو، وذلك بحوزة 4 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

كما ضُبطت 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، بينها بندقية آلية، بندقية خرطوش، وقطعتان من الأسلحة المحلية، إضافة إلى طلقات مختلفة الأعيرة.

وفي حملات أخرى، ضُبطت 4 قضايا إضافية لجلب المخدرات وشملت المضبوطات أكثر من 7 كجم حشيش 9 كجم بانجو و10 كجم هيدرو، كمية من الهيروين

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص من نوع "فرد محلي" وطلقات بحوزة 4 متهمين، لثلاثة منهم سوابق جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الوزارة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.