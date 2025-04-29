بعد تداول فيديو.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مسلحة ببورسعيد



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بمنطقة القابوطي في بورسعيد، حيث ظهر خلاله إطلاق أعيرة نارية في الهواء وفرار المتهمين باستخدام دراجتين ناريتين.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم)، مصابًا برش خرطوش في أنحاء متفرقة من الجسم. وبسؤاله، اتهم (5 عاطلين – لـ4 منهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة بورسعيد) بالتعدي عليه وإحداث إصابته، بسبب خلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة (3 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، و2 دراجة نارية). وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

