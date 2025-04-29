ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية في قنا

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين، بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية في قنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، قيام (عنصرين إجراميين – مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (7 قطع سلاح ناري "5 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش"). وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.