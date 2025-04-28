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حجز محاكمة نقيب المعلمين في قضية رشوة للحكم

03:53 م الإثنين 28 أبريل 2025

محكمة مستأنف جنايات القاهرة

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كتب - أحمد عادل:


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، حجز محاكمة نقيب المعلمين، على خلفية اتهامه بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، لجلسة 26 مايو للنطق بالحكم.


وتحمل القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتمثلت الوقائع في حصول نقيب المعلمين على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، عقب تلقيها بلاغًا من عدد من المدرسين، عن اتهام نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة.

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