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السير عكس الاتجاه يقود مقاولًا إلى قبضة الأمن في المنوفية

11:13 ص الإثنين 28 أبريل 2025

المتهم

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقاول - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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السير عكس الاتجاه المنوفية مدينة السادات
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