إعلان

مأمورية مشتركة تداهم كيانا تعليميا مخالفًا في الدقي

06:15 م الأحد 27 أبريل 2025

ضبط مدير كيان تعليمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

داهمت مأمورية مشتركة من مباحث الأماول العامة ومباحث الدقي كيانا تعليميا مخالفًا.

التحريات بينت أن شخصًا احترف النصب والاحتيال على المواطنين عبر كيان تعليمى بدون ترخيص، ويزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية استهدفت مأمورية مقر الكيان التعليمي وأمكن ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات واستمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان إضافة إلى مطبوعات دعائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كيان تعليمي شهادات شهادات جامعية الداخلية الأموال العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان