مأمورية مشتركة تداهم كيانا تعليميا مخالفًا في الدقي

القاهرة - مصراوي:

داهمت مأمورية مشتركة من مباحث الأماول العامة ومباحث الدقي كيانا تعليميا مخالفًا.

التحريات بينت أن شخصًا احترف النصب والاحتيال على المواطنين عبر كيان تعليمى بدون ترخيص، ويزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية استهدفت مأمورية مقر الكيان التعليمي وأمكن ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات واستمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان إضافة إلى مطبوعات دعائية.