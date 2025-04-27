"قطعوه بالسكاكين في الشارع".. أولاد الخال يقتلون عبده في البساتين

كتب- أحمد عادل:

بينما السكون يسود أحد شوارع حي البساتين بالقاهرة، و"عبدالرحمن ا." الشهير بـ"عبده"، عائدا إلى منزله، صُدم بهجوم مفاجئ وغير متوقع من أبناء خاله الذين كان بينهم وبينه خلافات قديمة. انقضوا عليه طعنا بالسكاكين في مشهد دامٍ انتهى بمقتله في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات قديمة بين القتيل وأبناء خاله، تم حلها بشكل رسمي في محضر أمام النيابة، بحسب أحد أهالي المنطقة، الذي أكد أن الخلافات تجددت بعد القبض على أحد المتهمين، واعتقدوا أن المجني عليه من أبلغ عنه.

بعد فترة من الصلح في النيابة، أضمروا الشر في قلوبهم، وقرروا الانتقام منه، فهاجموا القتيل وسط الشارع باستخدام الأسلحة البيضاء، لينتهي الأمر بمقتل "عبده" على الفور.

الأهالي أبلغوا أجهزة الأمن، فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الحادث وتمكنت من ضبط المتهمين " القسام، محمد، عبدالله، وشقيقتهم جهاد" والذين اعترفوا بجريمتهم أثناء التحقيقات.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت عرض جثة المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الحادث كاملة.