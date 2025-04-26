قرار قضائي جديد بشأن طارق الشناوي في قضية إزعاج هاني شاكر

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بوقف الدعوى المدنية المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والمتعلقة باتهامه بتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع الفنان هاني شاكر قد طالب، خلال الجلسات، بتعويض مدني مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة تصريحات ومقالات الشناوي.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة البلاغ المقدم من محامي الفنان هاني شاكر، ياسر قنطوش، إلى محكمة الجنح الاقتصادية.

وجاء في البلاغ أن طارق الشناوي نشر مقالًا بتاريخ 18 يناير 2022، انتقد فيه قرارات نقيب المهن الموسيقية آنذاك، هاني شاكر، بشأن مطربي المهرجانات، معتبرًا أن تلك القرارات أدت إلى حالة من العشوائية في المشهد الفني، خاصة بعد اشتراط تغيير الأسماء الفنية للمطربين كشرط للعودة للغناء.

كما أشار البلاغ إلى ظهور الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة لشخصه ولمنصبه، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.