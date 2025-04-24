إعلان

حالة وفاة و8 مصابين في انقلاب سيارة جامبو بحي الوزراء

02:54 م الخميس 24 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة نقل داخل العاصمة الإدارية اليوم الخميس.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بحي الوزراء.

المعاينة الأولية بينت انقلاب سيارة نقل "جامبو" بصينية الحفلات مما أسفر عن حالة وفاة و8 مصابين نقلوا إلى مستشفى العاصمة.

ونش تابع لإدارة المرور جنب حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة مستشفى العاصمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يفرض حظر نشر على ما يجري بغزة
مصرع 7 مصريين في حادث مروع بالأراضي الليبية.. التفاصيل بالصور
تنويه هام بوقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لهذا السبب