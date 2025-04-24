حالة وفاة و8 مصابين في انقلاب سيارة جامبو بحي الوزراء

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة نقل داخل العاصمة الإدارية اليوم الخميس.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بحي الوزراء.

المعاينة الأولية بينت انقلاب سيارة نقل "جامبو" بصينية الحفلات مما أسفر عن حالة وفاة و8 مصابين نقلوا إلى مستشفى العاصمة.

ونش تابع لإدارة المرور جنب حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها.