"جوزي هرب وساب أبويا يتضرب".. سيدة تقاضي زوجها وتطلب الخلع

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "غادة.ع"، 30 عامًا، بدعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، متهمة إياه بـ"الجبن والتخلي عنها وعن والدها" في موقف وصفته بأنه كسر كل مشاعر الأمان والاحترام تجاهه.

وروت الزوجة في دعواها أن الواقعة بدأت عقب خروجهما من حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى، حيث قاد زوجها السيارة في الاتجاه العكسي وتسبب في اصطدام بسيط مع سيارة تابعة لأحد البودي جاردات، ما أدى إلى نشوب مشادة. وأكدت "غادة" أن زوجها غادر المكان سريعًا دون أن يتدخل أو يعتذر، تاركًا إياها ووالدها في مواجهة الموقف.

وأضافت: "الرجل نزل غاضبًا وبدأ في توجيه الشتائم، وأثناء محاولة والدي تهدئة الوضع تعرض للاعتداء أمامي، بينما زوجي لم يكتف بالهرب فقط، بل لم يحاول حتى التواصل أو الاعتذار".

واعتبرت "غادة" أن ما حدث كان نقطة فاصلة في العلاقة، وقالت: "الرجولة مش في العضلات ولا الصوت العالي، الرجولة في المواقف، وهو اختفى وقت الشدة".

وأشارت إلى أنها حاولت التفاهم معه لاحقًا لكنه برر تصرفه بأنه "كان يتجنب المشاكل"، وهو ما اعتبرته تخاذلًا غير مقبول من شخص مسؤول عن أسرة.

وبعد رفض الزوج الطلاق بالتراضي، أقامت "غادة" دعوى خلع حملت رقم 942 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.