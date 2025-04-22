بعد تداول فيديو.. القبض على لص خطف هاتف فتاة في السيدة زينب

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر أحد المواطنين من قائد دراجة نارية، كان بصحبته سيدة وطفل، لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلته بأسلوب "الخطف" أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب من أحد الأشخاص، يفيد بقيام مجهول بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلته بأسلوب الخطف أثناء سيرها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.