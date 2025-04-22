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قضايا بـ 23 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة لتجار العملة الصعبة

02:06 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 23 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية تجار العملة النقد الأجنبي
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