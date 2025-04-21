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نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق مزرعة بأطفيح

03:37 م الإثنين 21 أبريل 2025

حريق - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل مزرعة مواشي بقرية القبابات التابعة لمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، ما أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية.
تلقى مأمور مركز شرطة أطفيح إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مزرعة مواشي في نطاق المركز.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.
وتبين من الفحص أن الحريق نشب داخل مزرعة تقع بالمدخل القبلي للقرية، تعود ملكيتها للمواطن محمد شاكر، وأسفر عن نفوق 5 رؤوس من المواشي.
ورجّحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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