إعلان

"إنسانية في السجون".. الداخلية تدرب ضباطها على معاملة النزلاء

12:28 م الأحد 20 أبريل 2025

مركز الاصلاح والتأهيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية مؤخرًا دورات تدريبية للضباط والضابطات العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك حول "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل"، في مقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية.

تأتي هذه الدورات في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وتهدف إلى تأهيل الضباط والمسؤولين في مراكز الإصلاح والتأهيل على التعامل الإنساني مع النزلاء، بما يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية. وتهدف الدورات أيضًا إلى ضمان تقديم أفضل معدلات الأداء في المؤسسات الإصلاحية وتعزيز دورها في إعادة تأهيل النزلاء.

تضمن البرنامج العديد من المحاور الأساسية التي تشمل: الإطار القانوني والمبادئ المتعلقة بمعاملة النزلاء، والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز ضد النزلاء، وإرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز الإصلاح، والتعامل مع الحوادث والأزمات في مراكز التأهيل، واحتياجات النزلاء الطبية وكيفية التعامل مع الفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة، ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح، وإعادة تأهيل النزلاء وتحضيرهم للاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.

في ختام الدورة، عبر مسؤولو مكتب الأمم المتحدة عن شكرهم للوزارة وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر لبرامج التدريب هذه، التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل الأمم المتحدة أكاديمية الشرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شهود وتحريات.. النيابة تحقق في دهس مدرب بلدية المحلة لعامل دليفري بالهرم

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا