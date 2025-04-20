"إنسانية في السجون".. الداخلية تدرب ضباطها على معاملة النزلاء

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية مؤخرًا دورات تدريبية للضباط والضابطات العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك حول "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل"، في مقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية.

تأتي هذه الدورات في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وتهدف إلى تأهيل الضباط والمسؤولين في مراكز الإصلاح والتأهيل على التعامل الإنساني مع النزلاء، بما يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية. وتهدف الدورات أيضًا إلى ضمان تقديم أفضل معدلات الأداء في المؤسسات الإصلاحية وتعزيز دورها في إعادة تأهيل النزلاء.

تضمن البرنامج العديد من المحاور الأساسية التي تشمل: الإطار القانوني والمبادئ المتعلقة بمعاملة النزلاء، والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز ضد النزلاء، وإرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز الإصلاح، والتعامل مع الحوادث والأزمات في مراكز التأهيل، واحتياجات النزلاء الطبية وكيفية التعامل مع الفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة، ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح، وإعادة تأهيل النزلاء وتحضيرهم للاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.

في ختام الدورة، عبر مسؤولو مكتب الأمم المتحدة عن شكرهم للوزارة وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر لبرامج التدريب هذه، التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.