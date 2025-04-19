"كنت فاكرها ملاك".. محمد يقاضي زوجته بعد شهور من الجواز

كتبت- فاطمة عادل:

تقدَّم "محمد.ع"، 32 عامًا، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته بعد أقل من عام على الزواج، مؤكدًا أنه تعرض للخداع بشأن أخلاقها وسيرتها، قائلاً: "كانت بتتظاهر بالأخلاق.. وطلعت سمعتها سيئة".

وقال "محمد" في دعواه إن زواجه تم عن طريق أحد الأقارب، حيث رُشحت له "سارة.ع"، 30 عامًا، وقيل له إنها من أسرة محترمة وملتزمة، ولم تظهر عليها أي علامات مقلقة في البداية. وأضاف أنه خلال فترة الخطوبة لم يلحظ أي سلوك يدعو للريبة، بل بدت له شخصية مهذبة وملتزمة، ووصفها بأنها "مثالية"، كنت فاكرها ملاك.

وأضاف: "اتجوزنا بعد خطوبة قصيرة، وكنت فاكر إن ربنا رزقني ببنت الحلال اللي بدور عليها، لكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا".

وأوضح الزوج أنه بدأ يسمع شائعات كثيرة عنها بعد الزواج، قائلاً: "كل شوية حد يقولّي حاجة، لدرجة إنّي بقيت أشك في نفسي"، مشيرًا إلى أنه تلقى مكالمات ورسائل من أشخاص مجهولين أخبروه بمواقف وأحداث سابقة تخص زوجته، وأكدوا له أن سمعتها غير جيدة، وأنه كان يجب أن يتحرى عنها جيدًا قبل الارتباط بها.

وتابع: "في البداية كنت بدافع عنها، وقلت يمكن الناس ظالماها، لكن لما اكتشفت إن في حاجات كتير مخبياها عني، وكلام الناس بدأ يتأكد، قررت إن الجواز ده ماينفعش يستمر".

وأكد "محمد" أنه لم يتخذ قرار الانفصال إلا بعد محاولات متكررة للحديث معها ومواجهتها بما سمعه، لكنها كانت تنكر كل شيء، ما زاد من شكوكه، ودفعه لاتخاذ قرار الانفصال.

وأشار إلى أنه بعد خلافات استمرت عامين، لجأ إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق للضرر، حملت رقم 579 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.