المستشار محمد شوقي ينعي وفاة وكيل النائب العام هشام النجار في حادث سير أليم

كتب- أحمد أبو النجا:

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، وفاة وكيل النائب العام محمد هشام محمد النجار، الذي توفي إثر حادث سير مؤسف.

وأعرب النائب العام عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، كما عبر عن حزنه الشديد لهذا المصاب الجلل.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثة شخص يدعى "محمد. ه" (27 عامًا) وكيل نيابة، مقيم بمحافظة القاهرة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بين قريتي بني صالح وحفنا في دائرة مركز بلبيس.

وعقب الانتقال إلى مكان الحادث والفحص، تم التأكد من أن إصابة المتوفى قد أدت إلى وفاته. تم التحفظ على جثمانه بمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، تمت الموافقة على دفن الجثمان بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.