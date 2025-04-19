محامي إبراهيم فايق يطالب بالبراءة في قضية "تسريب حكام الفار": لا لوائح تمنع إذاعته

كتب - أحمد عادل:

طالب المستشار أشرف عبد العزيز، محامي الإعلامي إبراهيم فايق، ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، خلال جلسة استئناف الحكم الصادر ضده بتغريمه مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تسريب حكام الفار".

وأكد عبد العزيز، في مرافعته أمام المحكمة، أن الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة، موضحًا أن اتحاد الكرة المصري – الجهة صاحبة الحق الأصيل في تسجيلات الـVAR – لم يتقدم بأي بلاغ رسمي ضد فايق. وأضاف أن التعليمات الخاصة بسرية هذه التسجيلات شفوية وغير معلنة، بحسب ما ورد في أقوال مسؤولي الاتحاد أثناء التحقيقات.

وأشار الدفاع إلى أن عرض المقطع الصوتي محل القضية جاء في سياق تحليل رياضي معتاد، دون أي إساءة أو تلاعب بالمحتوى، مؤكداً أن التسجيل تم بثه كاملاً دون اجتزاء، وكان الهدف منه إلقاء الضوء على قرارات تحكيمية أثارت اهتمام الرأي العام الرياضي.

وشدد عبد العزيز على أن إذاعة التسجيل لا تمثل انتهاكًا للخصوصية، حيث تم داخل إطار بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم، ولا تخضع للحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة. كما استند إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية تداول المعلومات وحرية الإعلام، مؤكدًا غياب القصد الجنائي لدى موكله.

وأوضح أن ما تم بثه لا يتضمن أي إهانة أو إساءة شخصية للحكمين، بل تضمن إشادة بأدائهما، ما ينفي تهمة "المضايقة" المنسوبة للمتهم.

واختتم الدفاع مرافعته بطلب تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة فايق من الاتهامين الثاني والرابع، كما طالب ببراءته من باقي الاتهامات في القضية.