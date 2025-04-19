بتخفيضات تصل إلى 40%.. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد"

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية، اليوم السبت، فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، بهدف توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوفر السلع من خلال منافذ البيع والسرادقات الموضحة عبر الموقع الرسمي للوزارة: (moi.gov.eg

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إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظة الإسكندرية لقيامهم بغسـل 97 مليون جنيه

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).

وشهدت المرحلة الحالية توسعًا كبيرًا في عدد المنافذ المشاركة، لتصل إلى 3846 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية، تشمل محالًا للمواد الغذائية، والملابس، والحلويات، وتغطي مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل وزارة الداخلية طرح السلع من خلال 1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، بالإضافة إلى السرادقات المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية، فضلًا عن قوافل السيارات المتنقلة التابعة لمنظومة "أمان".

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار دورها المجتمعي، وحرصها المستمر على تقديم الدعم والرعاية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يعكس التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المواطن المصري.