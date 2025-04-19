الكاكي في المحافظات.. رجال الشرطة يرتدون الزي الأبيض (تفاصيل)

كتب- أحمد أبو النجا:

يبدأ رجال الشرطة، اعتبارًا من اليوم السبت، ارتداء الزي الصيفي الموحد في جميع القطاعات والإدارات الشرطية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تنسيق وزارة الداخلية مع هيئة الأرصاد الجوية، التي قدمت تقريرًا حول ملاءمة الأحوال الجوية لتطبيق الزي الصيفي.

ويشمل القرار جميع الرتب الشرطية، من المجندين وحتى رتبة لواء. ويُعد الزي الأبيض هو الزي الرسمي في محافظات مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والأقصر، بينما يُعتمد اللون "الكاكي" في باقي المديريات، نظرًا لطبيعة تلك المحافظات التي تتسم باتساع الرقعة الزراعية.

وينص القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، في مادته رقم 98، على أن يحدد وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، زي الضباط والأفراد وعلامات رتبهم، مع حظر ارتداء أي زي مخالف أو حمل علامات رتب مخالفة للقرارات الرسمية.

ويُعرف رجال الشرطة في الشوارع والطرقات بملابسهم المميزة ذات اللونين الأبيض أو الكاكي، وقبعتهم التي يتوسطها نسر ذهبي، بالإضافة إلى النجوم والنسر المثبتين على الكتفين حسب كل رتبة.

ويأتي اعتماد اللون الأبيض للزي الصيفي نظرًا لقدرته على تخفيف حرارة الجسم، وعدم امتصاصه لأشعة الشمس، ما يوفر لرجال الشرطة الراحة أثناء تأدية مهامهم. أما في فصل الشتاء، فيرتدون الزي الأسود الذي يتميز بقدرته على امتصاص الحرارة وتوفير الدفء في الأجواء الباردة.