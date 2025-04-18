انتشال جثة غريق بكورنيش النيل أمام معهد الأورام

كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة غريق بنهر النيل بمصر القديمة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بكورنيش النيل.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه للإدارة بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص أن الجثة لغريق وجرى انتشالها أمام معهد الأورام وإيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.