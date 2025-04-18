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مصدر أمنى يكشف حقيقة تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتعدى لاحتجاجهم على وفاة اثنين من زملائهم

04:26 م الجمعة 18 أبريل 2025

مركز الاصلاح والتأهيل

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علاء عمران
نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الادعاء بتعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتعدى لاحتجاجهم على وفاة اثنين من زملائهم.
وأكد المصدر عدم وجود وفيات بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أو حدوث إحتجاجات أو تعدى وأن جميع المراكز يتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية ، ويتم تقديم الرعاية المتكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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جماعة الإخوان الإرهابية مراكز الإصلاح والتأهيل
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