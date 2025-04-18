استروكس وماكينة تغليف.. ضبط عنصر إجرامي يُروج المخدرات في دار السلام

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، حيث تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وترويج المواد المخدرة. وبحوزته أكثر من كيلو جرام من مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى ماكينة تغليف، وفرد خرطوش، والمواد المستخدمة في التصنيع.

وقد أقر المتهم خلال مواجهته أمام الأجهزة الأمنية بنشاطه الإجرامي المتعلق بالمواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.