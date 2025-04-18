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تحرير 963 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

02:52 م الجمعة 18 أبريل 2025

الملصق الإلكتروني

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كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية المكثفة للتحقق من صحة الأوراق الثبوتية للمركبات والتأكد من تركيب الملصق الإلكتروني. وأسفرت الحملات عن تحرير 963 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في المركبات خلال الـ24 ساعة الماضية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة السير بشكل أفضل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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الملصق الإلكتروني تحرير 963 مخالفة تفعيل منظومة النقل الذكي إدارة حركة المرور إلكترونيًا
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