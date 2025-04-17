ضبط 50 كيلو حشيش في منزل تاجر مخدرات بالغردقة

كتب - عاطف مراد:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، لقيامه بمحاولة جلب المواد المخدرة للإتجار بها. وقد اتخذ من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته 50 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 3.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.