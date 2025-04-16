خلاف مروري يتحول إلى مشاجرة مُسلحة في الإسماعيلية



كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص في مشاجرة عنيفة بمحافظة الإسماعيلية، وسط مزاعم بممارستهم أعمال بلطجة.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 14 أكتوبر 2024، عندما تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرف أول يضم 4 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وطرف ثان يضم 3 عاطلين، وذلك بسبب خلافات حول أولوية المرور.

المشاجرة تطورت إلى تبادل التعدي بالضرب، وأسفرت التحريات عن ضبط طرفي الواقعة في حينه، وضُبط بحوزتهم قطعتان من الأسلحة النارية محلية الصنع، وكمية من مخدر الشابو. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.