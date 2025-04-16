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بحوزته 4 بنادق آلية.. ضبط عاطل يتاجر في الأسلحة النارية ببولاق الدكرور

12:26 م الأربعاء 16 أبريل 2025

ضبط المتهم

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بمنطقة بولاق الدكرور، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قد أكدت قيام المتهم (عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، حيث عُثر بحوزته على: 4 بنادق آلية، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وبمواجهته، أقر بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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