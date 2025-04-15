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الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعاطي المواد المخدرة بحديقة عامة بالإسماعيلية

03:50 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطي المواد المخدرة في إحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم ضبط (عاطلين، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو). وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، وأضافوا أنهم حصلوا على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، الذي تم ضبطه أيضًا، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو).

وبمواجهته، اعترف بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المواد المخدرة الإسماعيلية الحدائق العامة
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