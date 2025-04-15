"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 42 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

أعلن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط عن تنفيذ حملات أمنية موسعة في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية تشمل ضبط العديد من القضايا الهامة.

مديرية أمن أسيوط:

ضبط 12 قضية جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 8 كيلو جرام من مخدر الحشيش، أكثر من كيلو جرام من مخدر الشابو، وكميات من الأقراص المخدرة بحوزة 23 متهماً، و43 قضية سلاح ناري "بدون ترخيص"، شملت 47 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية، 16 بندقية خرطوش، 16 فرد محلي، 3 طبنجات، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 43 متهماً، وتنفيذ 682 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، أكثر من 3 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكميات من الهيروين والشابو بحوزة 4 متهمين. تم ضبط 4 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، شملت بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وتنفيذ 812 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر البانجو، 9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكميات من الهيروين، وتم ضبط 4 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، شملت 3 أفراد محليين، بندقية آلية، وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.