خاصة بالشرطة.. ضبط شخصين يروّجان لبيع أجهزة تنبيه للسيارات عبر الفيس بوك



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج أحد الأشخاص لبيع أجهزة تنبيه "خاصة بسيارات الشرطة"، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المتعلقة باستخدام المعدات والمستلزمات الشرطية بشكل غير قانوني.

بالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، وهما مالكا محلين غير مرخصين لبيع كماليات السيارات بمحافظة الإسكندرية. وعُثر بحوزتهما على عدد من أجهزة التنبيه، وهاتف محمول، وبتفتيشه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تثبت قيامهما بالترويج لتلك الأجهزة.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بممارسة هذا النشاط المخالف، وترويج تلك الأجهزة لبيعها لراغبي تركيبها بسياراتهم الخاصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.