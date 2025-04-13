ضحايا مستريح "عين شمس": استولى على 15 مليون جنيه وهرب

كتب- أحمد عادل

استغاث عدد من ضحايا مستريح "عين شمس"، بالأجهزة الأمنية لضبط المتهم بعد صدور ضده أحكام ضده بلغت 23 عامًا، لنصبه على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في مجال الهواتف المحمولة.

وقال "عبد اللطيف" أحد الضحايا مستريح عين شمس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهم هارب من عدة أحكام قضائية منذ عام 2018، وقاربت الأحكام على السقوط.

تابع، أن المتهم استولى على أكثر من 15 مليون جنيه من المواطنين، وسدد لهم أرباح لمدة 3 أشهر، وعند مطالبته باسترداد تلك المبالغ تهرب وادعى سرقتها.

وناشد "عبد اللطيف" الأجهزة الأمنية بضبط المتهم قبل سقوط الأحكام القضائية عنه.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، بتأييد حبس "محمد م." 3 سنوات غيابيًا في قضية نصب جديدة.

وبذلك بلغت مجموع الأحكام على المتهم وشهرته "مستريح عين شمس"، 23 عامًا لاتهامه بالنصب على المواطنين.