النيابة تحقق في إصابة سيدة وابنتها بحريق شقة بالبساتين

كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة البساتين الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة نشوب حريق في شقة سكنية، ما أسفر عن إصابة سيدة وابنتها بحروق.

استمعت النيابة لأقوال السيدة المصابة التي نفت وجود شبهة جنائية، موضحة أنها أثناء إعداد الطعام تفاجأت بنشوب حريق في الشقة ولا تعلم مصدره، ورجحت أن يكون ماسًا كهربائيًا من أحد الأجهزة الكهربائية، لكنها فشلت في إخماد الحريق، فحاولت الاستعانة بالجيران لمساعدتها على إنقاذ ابنتها من الحريق، ولكن خلال ذلك أصيبت بحروق هي وابنتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات في البساتين.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة البساتين في القاهرة ووقوع إصابات جراء الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما أصيبت سيدة وابنتها في حريق الشقة بحروق في اليد، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.