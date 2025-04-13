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"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

11:49 ص الأحد 13 أبريل 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:
أظهرت الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن العام. وأسفرت الحملة عن ضبط 352 قضية مخدرات، و230 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84752 حكما قضائيا متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية. يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وفرض السيطرة الأمنية الشاملة.

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وزارة الداخلية حملة امنية قضية مخدرات قضية سلاح ناري حائزي الأسلحة النارية
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