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11 مصابا في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

06:02 م الجمعة 11 أبريل 2025

انقلاب سيارة ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو عند التحويلى الجديدة اتجاه ميدان لبنان.

وأسفر عن الحادث 11 مصابا نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي وإمبابة العام للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق.

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