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"صوته نرفزني".. كواليس تعذيب كلب على يد شاب بأطفيح

03:00 م الخميس 10 أبريل 2025

التعدي على كلب

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كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو قصير تداوله مستخدمو مواقع التواصل على نطاق واسع يظهر خلاله شاب يعتدي بعصا على كلب ما أثار حالة من الغضب وسط مطالبات بمحاسبته.

الفيديو رصدته إدارة المتابعة بمباحث الجيزة وتوصلت إلى أن مرتكبي الواقعة شابان يقيمان بمركز أطفيح جنوب المحافظة وأمكن ضبطهما.

أمام المقدم محمد مختار رئيس المباحث، اعترف الأول بالإمساك بالكلب وربطه وضربه بعصا؛ لكثرة نباحه أمام مسكنه: "صوته نرفزني"؛ فيما اقتصر دور الثاني على تصويره بهاتفه المحمول.

ونشر المتهم الثاني مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المتابعين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أطفيح شاب كلب الجيزة
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