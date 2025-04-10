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جثة تثير اللغز داخل توكيل سيارات شهير بأكتوبر

01:51 م الخميس 10 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهد توكيل سيارات "منصور شيفروليه" بأكتوبر حادثًا مروعًا انتهى بجثة شخص اليوم الخميس.

تلقى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، العميد محمد أمين، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل توكيل شيفروليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة تعود إلى عامل سقط من أعلى مبنى مكون من دور واحد في ظروف غامضة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بموقع الحادث انتظارًا لوصول النيابة العامة لمعاينة الجثة.

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